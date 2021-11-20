سيف بن زايد: جائزة برلمانات البحر الأبيض المتوسط تقدير للقيادة

المصدر: دبي - البيان

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن جائزة برلمانات البحر الأبيض المتوسط جاءت تقديراً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مبادرة Waterfalls لتدريب مليون طبيب عالمياً، ومواصلة للعطاء الإنساني، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد جائزة ووترفولز 2022 لتكريم 50 طبيباً من جميع أنحاء العالم وعائلاتهم.



جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «جائزة برلمانات البحر الأبيض المتوسط، جاءت تقديراً لسيدي الشيخ خليفة وسيدي الشيخ محمد بن راشد وسيدي الشيخ محمد بن زايد على مبادرة Waterfalls لتدريب مليون طبيب عالمياً ومواصلة للعطاء الإنساني أطلق سيدي الشيخ محمد بن زايد جائزة ووترفولز 2022 لتكريم 50 طبيباً من جميع أنحاء العالم وعائلاتهم».

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