مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية یحتفي باليوم الوطني العماني 51

المصدر: دبي - البيان

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بتوجیهات سمو الشیخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودیة، احتفل المجلس بالیوم الوطني الواحد والخمسین لسلطنة عمان بمجموعة متنوعة من الفعالیات، وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني العماني تحت شعار «عمان منا، ونحن منهم» تأكیداً على عمق العلاقات الأخویة والشراكة الاستراتیجیة الراسخة بین البلدین في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد شهد منفذ حتا البري مجموعة من الفعاليات الممیزة احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة على أبناء الإمارات، بحضور الفریق محمد أحمد المري، مدیر عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي نائب رئیس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودیة، ووفد أمني عماني برئاسة العمید عبد الله الفارسي، قائد شرطة محافظة شمال الباطنة، وأحمد محبوب، مدیر عام جمارك دبي، وعمر العدیدي، أمین عام مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودیة، ومحمد الكویتي، مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين في البلدین.

علاقات أخوية

جاءت الاحتفالية كمبادرة من المجلس في ضوء العلاقة الأخویة الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقیقة، بمشاركة الأشقاء العمانیین بالیوم الوطني العماني الـ 51 في منفذ حتا البري، وتضمنت عرضاً جویاً لسرب فرسان الإمارات - القوات المسلحة - ومسیرة السیارات الكلاسیكیة بتنسیق من دائرة الاقتصاد والسیاحة بدبي، وعرضاً عسكریاً قدمه مرشحو كلیة شرطة دبي على خلفیة النشید الوطني لدولة الإمارات، والنشيد الوطني لسلطنة عمان، إضافة إلى فعاليات الفرقة الحربية الشعبية الرزفة.

كما تضمنت الاحتفالية فعاليات كرنفالیة وقصائد وطنیة، ورفعت الأعلام الترحیبیة على امتداد مسار منفذ حتا البري لمسافة 2 كم ووضع شعار الیوم الوطني العماني على نوافذ منصات الجوازات في المنفذ، فیما تم تزیین المدخل بلوحة عملاقة في تعبير عن الاعتزاز بهذه المناسبة العزیزة على قلوب الشعبین، وتزامناً مع هذه الاحتفالیة، تم استقبال الزوار العمانیین القادمین إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي بالورود والأعلام والقهوة العربیة بالتنسیق مع مؤسسة مطارات دبي.

بدورهم ثمّن المسافرون العمانيون القادمون إلى الدولة من خلال منافذ دبي، المشاعر الأخویة الصادقة، معبرين عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما لمسه من حفاوة وحسن استقبال، متوجهین بالشكر والعرفان لدولة الإمارات وقیادتها الرشيدة على ما يكنوه من مشاعر أخوة تجاه سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعباً.

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› منفذ حتا البري يستقبل العمانیین بالورود والھدایا التذكاریة وأعلام تمتد لمسافة 2 كم

› فعاليات متنوعة شملت عرضاً عسكرياً وجوياً ومسیرة للسيارات الكلاسیكیة

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