مجلس البطين في أبوظبي يستضيف مزاد ليوا للتمور اليوم

المصدر: أبوظبي- وام

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يستضيف مجلس البطين بأبوظبي، مساء اليوم، مزاد ليوا للتمور بدورته الرابعة، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد بأبوظبي.



ويبدأ مزاد ليوا للتمور باستقبال المشاركين الراغبين في اقتناء التمور من سكان الدولة وزوارها في تمام الساعة السادسة مساءً ولغاية العاشرة مساءً، حيث يقدم المزاد نخبة من أجود أنواع التمور الإماراتية القادمة من مزارع دولة الإمارات ومن إنتاج هذا العام 2021.



ويتم تسجيل الراغبين في المزايدة فور وصولهم إلى مجلس البطين، حيث يتم منحهم رقم المشاركة، أما أصحاب مزارع النخيل الراغبين في المشاركة فيشترط عليهم أن تكون التمور من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021، فيما تم تعيين فريق متخصص بتفريغ وترتيب التمور وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ويعتبر مجلس البطين من المحطات المهمة في مزاد ليوا للتمور منذ دورته الأولى، وقد شهدت الدورة السابقة التي أقيمت في الساحة الخارجية للمجلس إقبالاً كبيراً من سكان الإمارات.

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