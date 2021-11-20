تسهيل تمويل القروض التكميلية لمستفيدي «زايد للإسكان»

المصدر: أبوظبي - وام

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أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبنك الإمارات دبي الوطني، مذكرة تفاهم بهدف تسهيل عملية تمويل القروض التكميلية (فروق القيمة بين قرض البرنامج وقيمة المسكن) للمواطنين المستفيدين من المجمعات السكنية التي يشرف على تنفيذها برنامج الشيخ زايد للإسكان.



وتأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لمجموع الشراكات التي أبرمها البرنامج مع مجموعة من المصارف الوطنية، في وقت سابق من هذا العام ويسعى من خلالها البرنامج إلى خدمة المواطنين من خلال توفير أسعار تنافسية للمستفيدين من قروض البرنامج وإيجاد حلول تمويليه لهم.



وقع مذكرة التفاهم، من جانب وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة جميلة الفندي مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وعن جانب بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وذلك في قاعة بارتنر هب بمعرض إكسبو 2020 دبي.



وأكدت المهندسة جميلة الفندي أهمية الشراكة في استدامة قطاع الإسكان الحكومي، كما أنها تمثل أحد الحلول الطموحة التي تساهم في تحقيق الاستدامة والاستقرار السكني للمواطنين.



وقالت الفندي إن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها تأتي تلبية لتطلعات واحتياجات الإماراتيين وتوفير المسكن الملائم لهم بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات، وهو ما يعد نهجاً راسخاً للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.



ولفتت الفندي إلى أن مثل هذه الشراكات تؤكد التكامل مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق تطلعات البرنامج في جودة الخدمات المقدمة، وأن العمل الجاد لخدمة مواطني الإمارات يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعلى رأسها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن المواطن الإماراتي يشكل محور التنمية وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها حكومة الإمارات.

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