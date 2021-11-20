ولي عهد رأس الخيمة يشهد عرساً جماعياً بالتزامن مع احتفالات الخمسين

المصدر: رأس الخيمة - وام

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة شهدت «صالة البيت متوحد» بمنطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة مساء أمس عرساً جماعياً لـ 50 عريساً بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين.



وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة بهذه المناسبة أبناء الوطن من العرسان، وتمنى لهم بناء أسرة سعيدة متماسكة متمسكة بإرث الوطن وعاداته وتقاليده يسهم أبناؤها في بناء الوطن وتعزيز مسيرته المظفرة، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للأعراس الجماعية في إطار تشجيع الشباب من أبناء الوطن على الزواج دعماً لاستقرار الأسرة وتوفير متطلبات العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.





مسيرة



وقال سموه إن الأعراس الجماعية التي تشهدها ربوع دولتنا تعد ثمرة من ثمار مسيرة الخير الذي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي وضع رفاهية المواطن واستقراره في مقدمة أولوياته وهو ما تسير عليه القيادة الرشيدة التي جعلت من مصلحة أبناء الوطن وبناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار والترابط الاجتماعي غايتها في إطار مساعي الدولة الرامية إلى الابتعاد عن المغالاة في تكاليف الزواج وتكوين أسر إماراتية مستقرة ناجحة.



ووصف سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي الأعراس الجماعية بأنها تجربة مضيئة ترسخت أركانها في مجتمع دولة الإمارات وصارت مظهراً حضارياً يعتز بها أبناء الوطن وعمقت بدورها في نفوس الجميع قيم الآباء والأجداد التي تقوم على التكافل والتعاون والتلاقي من أجل صالح أبناء الوطن جميعهم.



وقد شاركت الفرق الشعبية بأهازيجها وشلاتها التي غمرت الحضور بمشاعر الفرح والبهجة والسرور فيما ألقيت القصائد الشعرية التي عبرت عن المناسبة وأشادت بدعم القيادة الرشيدة لأبناء الوطن لبدء حياة ملؤها السعادة والسكينة.

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