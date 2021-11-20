ولي عهد الفجيرة: دور مهم للملتقيات الفكرية في رفع الوعي الإنساني

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة، الدكتورة مليكة بن دودة وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة، وضيوف مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة الذي انطلقت أعماله تحت شعار «من السؤال إلى المشكلة» والذي ينظمه بيت الفلسفة بمشاركة نخبة من المتحدثين والمفكرين العرب.



وأكد سمو ولي عهد الفجيرة الدور المهم الذي تقوم به الملتقيات الفكرية في رفع الوعي الإنساني في المجتمع، مشيراً إلى اهتمام إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بنشر المعرفة التي تؤثر على حياة الإنسان ومحيطه وتسهم في ترسيخ مفاهيم جديدة تجاه فعل التساؤل والتفكير والتعايش الفكري والإنساني.



وتمنى سموه للمشاركين في أعمال المؤتمر النجاح في تحقيق أهدافه، والخروج بنتائج إيجابية تخدم محاور جلساته النقاشية.



من جانبهم أعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على اهتمامه ودعمه للعمل الثقافي في الإمارة، ومتابعته الدائمة لتنفيذ المبادرات النوعية التي تحتفي بقيمة العقل ووجود الإنسان.



حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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