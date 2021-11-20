مئات الزوار يتوافدون على سوق الجمعة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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استقبلت منطقة سوق الجمعة بالفجيرة مئات الزوار الذين أتوا للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بين ربوع الطبيعة الخلابة، حيث نصبوا خيامهم في أماكن متفرقة من المنطقة لقضاء أوقات ممتعة بين أحضان هذا المقصد السياحي الطبيعي، واصطفت المركبات على طول الطريق الممتد في السوق.



وتهافتت الأسر ظهر الأمس من مختلف إمارات الدولة، للجلوس بين أشجار السدر والسمر والجبال الشاهقة في منطقة سوق الجمعة، للاستمتاع بعد أن عمت أمطار الخير المنطقة.



حيث ساهمت الأجواء الماطرة في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في المنطقة وفي جذب السياح للمكان لما تتميز به المنطقة من أهم وأكبر الأسواق الشعبية في الدولة.



وبدورها قامت الأجهزة الأمنية في السوق بتوفير أقصى درجات الراحة للزوار، حيث تم نشر عدد من الدوريات المرورية في مختلف الطرق وأماكن جلوس العائلات، ومراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها.

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