رئيس "الشؤون الإسلامية" بالبحرين يزور مجمع القرآن في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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اطلع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين والوفد المرافق له خلال زيارته أمس مجمع القرآن الكريم بالشارقة على متاحفه وأقسامه البحثية والأكاديمية بمرافقة الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر أمين عام المجمع، الذي قدم شرحاً متكاملاً عن المجمع وأقسامه ودوره في خدمة القرآن الكريم.



وأكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة خلال الزيارة متانة الروابط والعلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين والتعاون بينهما، وقال: «سعدت بزيارة هذا المجمع الإسلامي الكبير الذي يحتوي على نفائس نادرة، وأعجبت بما شاهدت من معروضات لجميع مراحل كتابة القرآن وهو عمل كبير يشكر عليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».





تراث





وأوضح أن هذا المشروع الإسلامي الضخم مفخرة لكل مسلم.. وتمنى من الجميع زيارته ومشاهدة التراث الإسلامي من مخطوطات على مر القرون الإسلامية من القرن الأول إلى القرون الأخيرة.



من جانبه أكد الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر حرص المجمع على إضافة المزيد من المقتنيات الأثرية النادرة ذات القيمة العلمية واتباع منهجية علمية دقيقة في الإقراء والاستوثاق من الأسانيد.. مشيراً إلى أن المجمع أصبح منارة قرآنية عالمية يقصدها القاصي والداني في ظل الدعم والاهتمام والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

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