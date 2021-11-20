خبراء صحيون يناقشون تفعيل الخطة الإقليمية لعلاج مرض السمنة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتمع ممثلون عن الاتحاد العالمي للسمنة وشبكة مبادلة للرعاية الصحية وعدد من مراكز الرعاية الصحية المحلية مع ممثلي الجهات الصحية الرسمية في الإمارات العربية المتحدة، أمس الأول، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الإمارات للسمنة 2021، لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة لخطة تنفيذ التوصيات والمبادئ التوجيهية الجديدة حول علاج السمنة وإدارتها في دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.



ويأتي تقرير «التوصيات والمبادئ التوجيهية الإقليمية لعلاج مرض السمنة لدى البالغين وإدارته في منطقة الخليج ولبنان» تتويجاً للجهود التي بذلها الاتحاد العالمي للسمنة وخبراء طبيون من مؤسسات طبية مرموقة من جميع أنحاء المنطقة منذ شهر ديسمبر من العام 2019، حيث تم آنذاك الاتفاق على المبادئ التوجيهية خلال اجتماع عُقد في مسقط بسلطنة عُمان، ليتم بعد ذلك صياغة التقرير وإطلاقه افتراضياً في شهر أكتوبر من العام الماضي خلال الدورة الثانية من مؤتمر الإمارات للسمنة الذي استضافته العاصمة أبوظبي. وأوصى المشاركون في الاجتماع بأهمية وضع خطة خاصة بكل بلد لتنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة والمضي قدماً في التوصيات الواردة في التقرير المنشور.



وحظيت المبادئ التوجيهية الإقليمية التي أُعلن عنها على مباركة ودعم الاتحاد العالمي للسمنة بفضل المساهمات والجهود التي بُذلت من قبل الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، ومجموعة خبراء التوصيات التوجيهية الإقليمية في دول الخليج ولبنان، والتي تضم ثلاثة أخصائيين من شبكة مبادلة للرعاية الصحية، وهم الدكتورة سارة سليمان من مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، والدكتور محمد الحداد من مستشفى هيلث بوينت، والدكتور وائل المحميد من مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، والذين كانوا ممثلين لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتعليقاً على مخرجات الاجتماع، قال البروفيسور جون ويلدينغ، رئيس الاتحاد العالمي للسمنة: «يسرنا رؤية التقدم الملحوظ الذي شهدته منطقة الخليج فيما يتعلق بتحديد وتحسين آليات الوصول إلى العلاجات وخدمات الرعاية الصحية لمرضى السمنة بعد إصدار التوصيات التوجيهية الإقليمية خلال العام الماضي بمشاركة نخبة من الخبراء الطبيين في المنطقة. وقد شكلت صياغة هذه المبادئ خلال فترة الجائحة إنجازاً مهماً للغاية نظراً للتأثير والمضاعفات الخطيرة التي عانى منها أولئك الذين يعيشون مع مرض السمنة».



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز