شرطة دبي تكرم عربياً سلم محفظة تحوي مبلغاً مالياً وبطاقات ائتمانية

المصدر: دبي - البيان

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كرّم اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، أحمد محمد أحمد أبو همام، الذي سلم محفظة إلى رجال تأمين الفعاليات، تحوي مبلغاً مالياً، وبطاقات ائتمانية، ومستندات شخصية، وذلك على هامش إقامة كأس العالم للكريكيت T20.

وأشاد اللواء الغيثي بحسن تصرف أحمد أبو همام وأمانته، وحرصه على تسليم المحفظة إلى رجال الشرطة في البطولة، مؤكداً أن تكريم الشرطة للسيد أحمد يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع، في حين سلمت شرطة دبي المحفظة إلى صاحبها.

وكرم اللواء الغيثي أحمد أبو همام، مقدماً له الشكر والتقدير على تعاونه وأمانته، معرباً الأخير عن امتنانه بهذا التكريم، ومؤكداً أنه حافز له وللجميع بأهمية الحرص على الأمانة وإعادتها لأصحابها.

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