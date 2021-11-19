مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية یحتفي باليوم الوطني العماني 51

المصدر: البيان

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بـتوجـیھات سـمو الشـیخ مـنصور بـن محـمد بـن راشـد آل مـكتوم، رئيس مجـلس دبـي لأمـن الـمنافـذ الحـدودیـة، احـتفل المجـلس بـالـیوم الـوطـني الـواحـد والخـمسین لسـلطنة عـمان بمجموعة متنوعة مـن الـفعالـیات، وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني العماني تحت شعار "عمان منا، ونحن منهم" تـأكـیداً عـلى عـمق الـعلاقـات الأخـویـة والشـراكـة الإسـتراتـیجیة الـراسـخة بـین الـبلدیـن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد شھـد مـنفذ حـتا الـبري مجـموعـة مـن الـفعاليات الـممیزة احتفاءً بھـذه الـمناسـبة العزيزة على أبناء الإمارات، بـحضور سـعادة الـفریـق محـمد أحـمد الـمري، مـدیـر عـام الإدارة الـعامـة لـلإقـامـة وشـؤون الأجـانـب في دبـي نـائـب رئـیس مجـلس دبـي لأمـن الـمنافـذ الحـدودیـة، ووفـداً أمـنیاً عـمانـیاً بـرئـاسـة الـعمید عـبدالله الـفارسـي، قـائـد شـرطـة مـحافـظة شـمال الـباطـنة، وسـعادة أحـمد مـحبوب، مـدیـر عـام جـمارك دبـي، وسـعادة عـمر الـعدیـدي، أمـین عـام مجـلس دبـي لأمـن الـمنافـذ الحـدودیـة، وسـعادة محـمد الـكویـتي، مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين في البلدین .

علاقات أخوية

جـاءت الاحتفالية كـمبادرة مـن المجـلس في ضوء الـعلاقـة الأخـویـة الراسخة بين دولة الإمارات وسـلطنة عـمان الـشقیقة، بـمشاركـة الأشـقاء الـعمانـیین بـالـیوم الـوطـني الـعمانـي ال 51 فـي مـنفذ حـتا الـبري، وتـضمنت عـرضـاً جـویـاً لسـرب فـرسـان الإمـارات - الـقوات المسـلحة - ومسـیرة السـیارات الـكلاسـیكیة بتنسـیق مـن دائـرة الإقـتصاد والسـیاحـة بـدبـي، وعـرضـاً عـسكریـاً قدمه مـرشـحو كـلیة شـرطـة دبـي عـلى خـلفیة النشـید الـوطـني لدولة الإمـارات، والنشيد الـوطـني لسـلطنة عـمان، إضافة إلى فعاليات الفرقة الحربية الشعبية الرزفة.

كـما تـضمنت الاحتفالية فعاليات كـرنـفالـیة وقـصائـد وطـنیة، ورفـعت الأعـلام الـترحـیبیة عـلى امـتداد مـسار مـنفذ حـتا الـبري لـمسافـة 2 كـم ووضـع شـعار الـیوم الـوطـني الـعمانـي عـلى نـوافـذ مـنصات الـجوازات فـي الـمنفذ، فـیما تـم تـزیـین الـمدخـل بـلوحـة عـملاقـة في تعبير عن الاعتزاز بھـذه الـمناسـبة العزیزة على قلوب الشعبین، وتـزامـناً مـع ھـذه الاحـتفالـیة، تـم اسـتقبال الـزوار الـعمانـیین الـقادمـین إلـى الإمـارات عـبر مـطار دبي الدولي بالورود والأعلام والقھوة العربیة بالتنسیق مع مؤسسة مطارات دبي.

بدورهم ثـمن الـمسافـرون العمانيون القادمون إلى الدولة من خلال منافذ دبي، مشاعر الأخـویـة الصادقة، معبرين عـن مـدى سعادتهم وتقديرهم لما لمسه من حفاوة وحـسن استقبال، مـتوجھـین بالشكر والـعرفان لـدولـة الإمـارات وقـیادتـھا الرشيدة على ما يكنوه من مشاعر أخوة تجاه سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعباً.

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