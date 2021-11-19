تكريم شرطي لدوره في إنقاذ غريق في بحر عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان، شرطياً من قسم المهام الخاصة، لشهامته وحسه بالمسؤولية في إنقاذ شخص من الجنسية العربية بعد غرقه في بحر عجمان، وذلك ضمن إطار تكريم المتميزين في أداء مهامهم، وتقديراً لمسؤوليتهم واهتمامهم بقضايا المجتمع، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان.

وكرم العميد محمد شيبان سويدان، مدير إدارة الموارد البشرية، بحضور الرائد محمد حسين الشامسي، رئيس قسم المهام الخاصة، الشرطي أول أحمد محمد الغفلي من قسم المهام الخاصة، تقديراً لدوره البطولي في إنعاش شخص من الجنسية العربية تعرض للغرق في بحر عجمان بمنطقة الرميلة، كما كرم أفراد الدورية المساعدة وهم من المساعد أول أحمد عبد الله الأميري، الرقيب علي محمد المدحاني، والعريف عبد الرحمن البلوشي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى استنجاد أحد رواد البحر بدورية للمهام الخاصة أثناء مرورها بالقرب من المكان لوجود شخص تعرض للغرق وهو غائب عن الوعي على كورنيش عجمان، وعلى الفور تحرك أفراد الدورية إلى المكان، حيث لاحظ الشرطي أنه غائب عن الوعي وقلبه متوقف عن النبض، فقدم الإسعافات الأولية واستمر بإنعاشه حتى وصول سيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة.

من جانبه، تقدم الشخص المنقَذ بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به الشرطي هو دور بطولي نابع من شعوره بالحس الوطني والمسؤول تجاه أفراد المجتمع وسلامتهم، متمنياً لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد.

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