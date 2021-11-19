«في حب الإمارات» حملة خصومات 50% على 20 ألف سلعة في «تعاونية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «تعاونية الشارقة» عن حملة «في حب الإمارات» تشمل خصومات على أكثر من 20 ألف منتج لمدة 50 يوماً وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين على مجموعة متنوعة من المنتجات وفق أعلى معايير الجودة والقيمة.

وأفاد الجنيد أن الحملة تشمل خصومات على الأسعار بنسبة 50% على 50 منتجاً لمدة 50 يوماً طوال فترة الحملة، إلى جانب العروض الخاصة بموقع التجارة الإلكتروني بنسبة 50% على جميع الأقسام أيام 16، 25، 26، و30 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الخصومات 50% على أكثر من 20 ألف منتج لمدة 50 يوماً وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل.

وقال ماجد الجنيد المدير التنفيذي لتعاونية الشارقة: إن حملة «في حب الإمارات» تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها تعاونية الشارقة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض نوعية ومستمرة تخدم كل شرائح المجتمع بشكل عام والمتسوقين بشكل خاص.

وأضاف إن تعاونية الشارقة تؤكد على الدوام التزامها بالعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والسعي حثيثاً لرفد الاقتصاد الوطني وتعزيزه والمحافظة على قوته واستقراره بما يسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة.

وستمكن المتسوقين طيلة أيام الحملة من الحصول على نقاط مضاعفة من برنامج مكافآت تعاونيتي على أكثر من 2500 منتج، علاوة على اختيار 50 فائزاً كل منهم سيحصل على 50 ألف نقطة ضمن برنامج مكافآت تعاونيتي تتيح للمتسوقين من تحويلها لمشتريات، وسيتم السحب على الفائزين بتاريخ 7 ديسمبر المقبل.

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