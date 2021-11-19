شراكة بين برنامج «إسعاد» و«جلوبال بزنس ستاديز دبي»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، اتفاقية شراكة مع مؤسسة «جلوبال بزنس ستاديز دبي» تقدم بموجبها المؤسسة وبشكل حصري لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً بنسبة 40%، على الرسوم الدراسية لجميع البرامج الدراسية التي تقدمها جي بي اس.

وقع الاتفاقية، البروفيسور راي لويد، الرئيس التنفيذي لجي بي اس، ومنى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، بحضور البروفيسور أميتاب أوبادهيا - رئيس جي بي اس دبي، و السيد زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من الموظفين من كلا الطرفين.

وتمتد فترة الاتفاقية لمدة عام كامل قابلة للتجديد، تلتزم خلالها مؤسسة «جلوبال بزنس ستاديز دبي» بتقديم الخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، بينما تقوم لجنة بطاقة إسعاد بالإعلان عن العرض عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتعد «جلوبال بزنس ستاديز دبي» مؤسسة تعليم عالٍ معتمدة من هيئة دبي المعرفة والتنمية البشرية. لديها ثمانية أفرع في المملكة المتحدة تأسست عام 2010، وفرع في مالطا وفرع في إمارة دبي.

تقدم «جي بي أس دبي» برامج مهنية وأكاديمية في مجال إدارة الأعمال، الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، علوم الحاسوب (التكنولوجيا الرقمية والحوسبة السحابية)، دبلوم التعليم والتدريب، إدارة الانشاءات وإدارة الرعاية الصحية، وجميع البرامج متوفرة في الفترة الصباحية والمسائية، لتوفير الدورات التدريبية التي تزيد من فرص الطلاب في الوصول الى المهنة التي طمحوا لها، وبدء عمل تجاري جديد أو تطوير عمل قائم.

يذكر أن كافة العروض التي تقدمها «إسعاد» يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالبطاقة esaad.dubaipolice.gov.ae

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