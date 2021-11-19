مئات الزوار يتوافدون على سوق الجمعة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توافد مئات الزوار على منطقة سوق الجمعة بالفجيرة للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بين ربوع الطبيعة الخلابة، حيث اصطفت المركبات على طول الطريق الممتد في السوق وازدحمت المواقف بعدد كبير من السيارات ، وحرص الزوار على نصب خيامهم في أماكن متفرقة من المنطقة لقضاء أوقات طيبة بين أحضان هذا المقصد السياحي ، حيث ساهمت الاجواء الماطرة وانخفاض درجات الحرارة في اجتذاب السياح للمكان لما تتميز به المنطقة بأهم وأكبر الأسواق الشعبية في الدولة.

وقامت الأجهزة الأمنية في السوق بتوفير أقصى درجات الراحة للزوار، حيث تم نشر عدد من الدوريات المرورية في مختلف الطرق وأماكن جلوس العائلات ، ومراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز