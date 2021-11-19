طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وقد تظهر بعض السحب الركامية على البحر نهاراً، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والثاني عند الساعة 07:09 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:08 والثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 16:00 والثاني عند الساعة 04:40 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 85 35

دبي 31 23 85 35

الشارقة 31 19 80 30

عجمان 30 23 85 35

أم القيوين 30 19 80 30

رأس الخيمة 30 22 85 35

الفجيرة 29 23 80 30

العين 29 19 85 35

ليوا 30 19 80 30

الرويس 29 22 85 35

السلع 28 23 80 30

دلما 28 24 85 35

طنب الكبرى 29 24 90 40

طنب الصغرى 29 24 90 40

أبو موسى 29 24 90 40

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