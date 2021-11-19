رئيس الدولة يمنح سفير اليابان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" سعادة إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى وذلك تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الياباني الوسام خلال استقباله له بمقر إكسبو 2020 دبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة.

من جانبه أعرب سعادة إكيهيكو ناكاجيما عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ..مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.

وتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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