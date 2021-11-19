عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية نيوزيلندا

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي نانايا ماهوتا وزيرة خارجية نيوزيلندا في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة وذلك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول سموه ومعالي وزيرة خارجية نيوزيلندا مشاركة بلادها في إكسبو 2020 دبي ودوره في تعزيز علاقات البلدين وتطوير أطر التعاون المشترك في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي نانايا ماهوتا ..مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ونيوزيلندا والحرص على تنميتها وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

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