شاهد خطورة التجاوز من كتف الطريق وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة الثانية من برنامج "درب السلامة" بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم خطورة التجاوز من كتف الطريق و خطورة عدم الالتزام بخط السير الالزامي وذلك من خلال بث فيديو لحوادث وقعت على الطريق.

وأوضحت ان كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ تعزيزاً لسرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم حيث بينت المادة رقم " 42 " من قانون السير والمرور الاتحادي مخالفة التجاوز من ناحية كتف الطريق وقيمتها 1000 درهم و6 نقاط مرورية.

وحذرت من خطورة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي والتجاوز الخاطئ في الطرق حيث يتم تطبيق المادة رقم 86 "عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الالزامي وعقوبتها الغرامة المالية 400 درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز