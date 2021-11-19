محمد بن راشد: القادم أجمل وأعظم

المصدر: دبي- البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التميز في خدمة المواطن والمقيم ركيزة دبي في التميز، مشيراً سموه إلى أن القادم أجمل وأعظم.

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر» أمس: «شهدت اليوم حفل برنامج دبي للتميز الحكومي الذي أطلقناه قبل 24 عاماً وما زال يؤدي دوره في تحسين الكفاءة الحكومية في جهاز دبي الحكومي.. نبارك للجهات الفائزة تميزها.. ونبارك للموظفين المتميزين… وسيبقى التميز في خدمة المواطن والمقيم ركيزتنا في التميز».

وأضاف سموه: «أبارك أيضاً في حفل التميز للجهاز الحكومي بدبي موظفين ومسؤولين وشركاء في كافة القطاعات.. لقد نجحتم في اختبار كوفيد 19 ونجحتم نموذجاً عالمياً في إدارة الأزمة ونجحتم في تحقيق التوازن الصحي الاقتصادي لدبي.. بقيت حكومة دبي محلقة في الأزمة بجناحين.. حمدان ومكتوم.. والقادم أجمل وأعظم دائماً».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أمس في تدوينة عبر «تويتر»:

«قبل 24 عاماً كانت انطلاقة برنامج دبي للتميز الحكومي على يد رائد التميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نبارك لكل الفائزين والمكرمين وندعم كل من يعمل بجد خدمة للوطن والمواطن والمقيم والزائر، فبجهودكم تواصل دبي وحكومتها مسيرتها نحو الريادة العالمية».

تكريم

وفازت بجوائز فئات الجهة الحكومية الرائدة وجوائز الفئات التابعة لها- على مستوى المعايير الرئيسية: فئة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات: مطارات دبي، وفئة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية: النيابة العامة، وفئة أسعد بيئة عمل: محاكم دبي.

أما فئة أفضل جهة في تحقيق خطة 2021، وفئة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وفئة أفضل جهة في مجال الابتكار، والجائزة الكبرى ضمن جوائز منظومة التميز الحكومي جائزة الجهة الحكومية الرائدة، فازت بكل هذه الفئات وارتقت إلى مستوى النخبة: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي

وجائزة النخبة: مجموعة الجهات الحكومية التي حصدت 600 نقطة فأكثر، محققة مستويات الريادة العالمية، محافظة على مواقعها كنخبة حكومة دبي وهم (دون ترتيب):

هيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

فئة الجنود المجهولون: مال الله عبد الله الحمادي من القيادة العامة لشرطة دبي، وحبيب ياسين بلوشي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وحياة حسن الجابر، والنيابة العامة، وأحمد محمد محمد من الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي، ويوسف محمد سلطان من مركز دبي للإحصاء، وأحمد محمد الهاشمي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعبدالله حسن البشر من هيئة الصحة بدبي، وعلي حسن البلوشي من هيئة الطرق والمواصلات، وعلي عبدالكريم عبد الله من جمارك دبي، ورمضان حسن روباري من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومحمد حسن عبد الله البلوشي من هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحسين شاهي طاهري من دائرة المالية، وعبدالحق نور أحمد من بلدية دبي، وأحمد بطي بن عاشور من مطارات دبي.

وتضمنت نتائج التقييم ارتقاء 6 جهات حكومية من المستوى الأساسي لمستوى التميز بتحقيقهم علامات 450 نقطة فأعلى وهم: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومركز دبي للإحصاء، ومؤسسة دبي لخمات الإسعاف، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، ودائرة المالية.

جهود

وفي التكريم الخاص: اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي – للإدارة الاستثنائية للتعامل مع أزمة كوفيد 19 وتجاوز تبعاتها، والعودة للحياة الطبيعية في فترة قياسية، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي – لإخلاص أعضاء الفريق وتفانيهم في المساهمة لتحقيق التوازن بين صحة الأفراد ومناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، خلال جائحة (كوفيد 19)، ومعالي ريم الهاشمي – لجهودها الحثيثة على مدار 8 سنوات لاستضافة الحدث الأروع في العالم «إكسبو 2020 دبي»، وسامي القمزي – لجهوده ومساهماته في دعم التنمية الاقتصادية في دبي خلال عمله في حكومة دبي، وعبدالله الشيباني - لإخلاصه وتفانيه في العمل الحكومي بدبي لسنوات طويلة، والدكتور أحمد النصيرات - لجهوده الحثيثة في تعزيز مفهوم التميز في حكومة دبي، والبروفسيور محمد زائيري، رحمه الله، رئيس لجنة التحكيم في جائزة البرنامج – لبصمته الخالدة في مجال التميز والجودة على مستوى العالم، واستلم الجائزة ابنه الدكتور عادل زائيري.

ويحظى حفل توزيع جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث يحرص سموه على حضوره منذ تأسيس البرنامج عام 1997 لتكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي، بناء على نتائج الدورة التقييمية للبرنامج، والفئات المتنوعة على المستوى المؤسسي والوظيفي.

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