منافذ الإمارات تحتفل باليوم الوطني العُماني

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» باليوم الوطني الـ51 لسلطنة عُمان الشقيقة أمس بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأصدرت ختماً خاصاً بالمناسبة.



وبهذه المناسبة قال خليفة حمد الشامسي، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «يسعدنا المشاركة في اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، من خلال احتفالية شهدتها المنافذ البرية لاستقبال إخواننا العُمانيين بفرحة تعكس وتجسد واقع العلاقات الأخوية الطيبة والعميقة التي تربط الشعبين، والقائمة على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، أساسُها تاريخ عريق وروابط اجتماعية قوية بنيت بعزيمة المؤسسين وتزداد صلابة بدعم القيادة الرشيدة للدولتين».



من جانبه، أشاد العميد عبدالنور عبدالله الشحي مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمتانة العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة.



وقدم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة، متمنياً لها مزيداً من التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادتها.



على صعيد متصل، أكد مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، استعداد جميع المنافذ الجمركية في إمارة أبوظبي لاستقبال الأشقاء العمانيين ومشاركتهم احتفالاتهم بيومهم الوطني، هذه المناسبة الغالية، متمنياً أن يديم الله على السلطنة أمنها وعزها وازدهارها تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.



وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب سلطنة عمان الشقيق بيومهم الوطني الـ51 الذي نشارك خلاله أشقاءنا فرحتهم بمشاعر الفخر والاعتزاز وروابط المحبة والأخوة والقربى التي تزداد رسوخاً وصلابة بدعم ومباركة قيادتي البلدين الشقيقين.



وفي هذا الصدد تم تشكيل وفد من جميع الشركاء الاستراتيجيين في المنافذ البرية لزيارة المنافذ المقابلة في سلطنة عمان لتهنئتهم ومشاركتهم الفرحة.



وقد أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ختماً خاصاً احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة.



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