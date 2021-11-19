طارش المنصوري: الجائزة تتويج لمسيرة حافلة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بمناسبة فوز محاكم دبي ببرنامج دبي للتميز الحكومي بفئة «أسعد بيئة عمل»: «تمثل الجائزة تتويجاً لمسيرة حافلة بالنجاحات النوعية التي تقودها محاكم دبي، مدفوعةً بالعزيمة والإصرار لاستقطاب وتنمية وتمكين موارد بشرية مبتكرة وسعيدة ومؤهلة لدفع مسيرة تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً».

وأضاف: «لم يأتِ تميزنا في إيجاد بيئة عمل هي الأسعد على مستوى حكومة دبي من فراغ، وإنما جاء نتيجة التزامنا بمعايير وخطط تضع إسعاد الموظفين والمتعاملين كأولوية قصوى وغاية استراتيجية ومسؤولية وطنية، تماشياً مع التوجه الوطني نحو جعل السعادة قيمة إنسانية وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات».

وتابع: «ملتزمون بالعمل وفق التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي وفرت لنا الإمكانات اللازمة لخلق بيئة إيجابية تمثل نموذجاً يحتذى عالمياً في إسعاد الموظفين، لذا سنواصل مسيرة التميز القضائي، استناداً إلى منهجية قائمة على تعزيز القدرة على تطبيق معايير التميز المؤسسي ومنظومة التميز الحكومي للجيل الرابع، سعياً وراء الارتقاء بأداء «محاكم دبي» إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، استناداً إلى غايات جوهرية تتمثل في إسعاد الموظفين والمتعاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمع وتحفيز الابتكار والإبداع، بما يصب في خدمة رؤيتنا في إيجاد «محاكم رائدة ومتميزة عالمياً» تسهم في بناء مجتمع آمن وقضاء عادل».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز