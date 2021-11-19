داوود الهاجري: «دبي ستار» مبادرة عالمية لتقييم المطاعم المستدامة

المصدر: دبي - وائل نعيم

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قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ «البيان»: إن مبادرة «دبي ستار»، التي أطلقتها بلدية دبي، ضمن فعاليات مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية 2021، بدورته الخامسة عشرة، هي مبادرة عالمية، سيتم من خلالها سنوياً، تكريم وتشجيع المطاعم التي تطبق ممارسات مستدامة لإنتاج أغذية آمنة وصحية وعالية الجودة، في مختلف أنحاء العالم.

معايير التقييم

وأضاف، سيتم منح «دبي ستار» للمطاعم الأكثر تميزاً، بعد تقييمها من فريق متعدد التخصصات من الخبراء، مثل خبراء السلامة الغذائية وكبار الطهاة والمعنيين بتقييم الصحة والسلامة والاستدامة، وغيرها من مجالات التقييم الأخرى، وذلك بعد التأكد من استيفاء معايير «دبي ستار»، التي تشمل سلامة وجودة الأغذية، معايير الجودة الغذائية، الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية.

ريادة عالمية

وقال الهاجري، تسهم «دبي ستار» في ريادة إمارة دبي عالمياً، في تبني معايير التميز وتكريم المتميزين.

ومن خلال مبادرة «دبي ستار»، ستحصل المطاعم التي ستكون نتيجة تقييمها 95 % أو أكثر، على «3 نجوم»، وسيتم منح نجمتين للمطاعم التي ستكون نتيجة تقييمها ما بين 94 % إلى 90 %، وستحصل المطاعم التي ستكون نتيجة تقييمها ما بين 89 % إلى 84 %، على نجمة واحدة.

أهداف

وأوضح الهاجري أن المبادرة التي أطلقتها بلدية دبي، تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الغذاء، من خلال تطوير أنظمة السلامة الغذائية، ورفع معايير التنافسية بين المطاعم، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من اختيار المطاعم المتميزة التي تلبي احتياجاتهم.

تقديم

وسيبدأ باب التقديم على «دبي ستار»، مطلع يناير 2022، وينتهي بتاريخ 30 أبريل 2022، والإعلان عن الفائزين بـ «دبي ستار»، في الدورة القادمة من المؤتمر العالمي لسلامة الأغذية، في العام المقبل 2022.

فرصة عالمية

بدأت بلدية دبي، بتنظيم مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية منذ عام 2006، ويوفر فرصة لعرض أفضل الممارسات العالمية، من قبل الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم في مجال سلامة الأغذية.

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