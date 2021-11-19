منصور بن محمد يطلق «دبي ستار» لتكريم المطاعم صاحبة الممارسات المستدامة لإنتاج أغذية آمنة وصحية حول العالم

المصدر: دبي- البيان

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بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، انطلقت فعاليات مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، ضمن دورته الخامسة عشرة، أمس، تحت شعار «حلول ابتكارية لنظم غذائية مستدامة»، في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، بمشاركة لفيف من ممثلي المنظمات العالمية، والهيئات الإقليمية والدولية، وأعضاء السلك الأكاديمي، في عدد من الجامعات العالمية والمحلية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها إلى جوار سموه، معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تطرق داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، في كلمته، إلى مرونة منظومة إنتاج الغذاء في الإمارة، وأهمية تعزيز الشراكة بين الدوائر الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، للحفاظ على أداء المنظومة الغذائية، وتحسينها، وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن الالتزام بالنظم الغذائية المستدامة، يمثل جوهر الرؤية المستقبلية لدبي في مجال سلامة الغذاء، وبما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، على مستوى الدولة.

كما استعرض داوود الهاجري، الاستراتيجيات الطموحة، والمبادرات المتعددة التي تبنتها بلدية دبي، لتطوير أنظمة غذائية تتميز بالجودة والابتكار، والتي جعلت من دبي مثالاً يُحتذى به في هذا المجال، على المستويين الإقليمي والدولي.

دبي ستار

وقد أطلق سمو الشيخ منصور بن راشد آل مكتوم، على هامش فعاليات مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية 2021، مبادرة «دبي ستار»، وهي مبادرة عالمية، سيتم من خلالها سنوياً، تكريم وتشجيع المطاعم التي تطبق ممارسات مستدامة لإنتاج أغذية آمنة وصحية وعالية الجودة، في مختلف أنحاء العالم، تأكيداً لمكانة دبي، كنموذج رائد للتطوير والتميز في شتى المجالات.

وتضمن حفل الافتتاح، جلسة حوارية مع مسؤولي الجهات الحكومية وقطاع الأغذية، ركزت على التوجهات المستقبلية، لتعزيز بيئة قطاع الأعمال، والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الأغذية في الإمارة، بهدف تعزيز انسيابية عبور الأغذية عبر منافذ دبي، وشهدت الجلسة، مشاركة المعنيين من بلدية دبي، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

واستقطب المؤتمر، مشاركة مجموعة من الجهات العالمية والمحلية، من بينها: منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، المعهد الدولي لعلوم الحياة، وزارة الزراعة الأمريكية، الهيئة الإيرلندية لسلامة الغذاء، الهيئة الخليجية للتقييس، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة الأردنية للغذاء والدواء، الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، هيئة الصحة بدبي، هيئة الصحة بأبوظبي، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وغيرها من الهيئات والوزارات، وعدد من الجامعات العالمية والإقليمية والمحلية.

ويشارك في مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، نخبة من المتحدثين من الخبراء والمختصين والباحثين في مجالات سلامة الغذاء والأمن الغذائي والتغذية، من جميع أنحاء العالم، وسيستمر المؤتمر على مدار الأيام المقبلة، بالندوات التي يمكن حضورها عن بُعد، عبر التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني https://www.foodsafetydubai.com/.

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