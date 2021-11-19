حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في بنغلاديش

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، محمد شهريار علم، العضو البرلماني وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، بحضور محمد أبو جعفر سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، والوفد المرافق لهما.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوزير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز آفاق التعاون، وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين على مختلف الصُعد.

من جهته، أعرب محمد شهريار علم عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأشاد بمسيرة التطور والنماء التي تشهدها رأس الخيمة ودولة الإمارات في جميع المجالات.

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