حمدان بن زايد: بتوجيهات خليفة الإمارات حريصة على مساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على مد يد العون والمساعدة وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن الإمارات تدعم الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد الحلول للقضايا الإنسانية، انطلاقاً من نهجها الأصيل ومبادئها الثابتة القائمة على قيم العطاء الإنساني وإغاثة المحتاجين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر «إكسبو 2020 دبي» بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

ورحب سموه برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتبادل معه الأحاديث حول القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دور اللجنة الإنساني في مجال تقديم المساعدات، ودعم الدول المحتاجة والمناطق المتضررة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجالات الشراكة في المجال الإنساني، إضافة إلى استعراض أفضل السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية لمختلف دول العالم.

قيم راسخة

وقال سموه: إن دولة الإمارات تأسست على قيم إنسانية راسخة أرسى دعائمها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة حتى باتت الإمارات منارة مضيئة للعمل الإنساني.

وأضاف سموه: تفخر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتعاونها وعلاقاتها المتميزة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما مكّنها من تحقيق الكثير من الإنجازات التي ساهمت في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية في العديد من المناطق التي تواجدت فيها الهيئة.

من جهته، أشاد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في ساحات العطاء الإنساني في المنطقة والعالم، وجهودها المتواصلة في مجال تطوير العمل الإنساني والخيري، والذي تجلى بوضوح خلال جائحة «كوفيد 19» في مد العون ومساعدة الشعوب والمجتمعات لتخطي تداعيات هذه الأزمة الإنسانية التي أثرت على الكثير من بلدان العالم، إضافة إلى دورها الرائد في تعزيز عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية الإقليمية والدولية.

وقال، إن الإمارات شريك مهم للصليب الأحمر، حيث هناك تشاور مستمر حول القضايا الإنسانية الملحة إقليمياً وعالمياً، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة لخدمة الجهود الإنسانية والخيرية في دول العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز