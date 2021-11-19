وزيرة خارجية نيوزيلندا: نتطلع للتعاون مع الإمارات لتعزيز التسامح

المصدر: دبي - وام

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أكدت نانايا ماهوتا وزيرة خارجية نيوزيلندا، «أن التسامح يمثل إحدى القيم المهمة التي تقوم عليها بلادها ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن تطلعها للتعاون مع الإمارات لتعزيز قيم التسامح والتنوع على الصعيد الدولي، إلى جانب بحث فرص التعاون الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة».

وقالت ماهوتا - التي عينت وزيرة للخارجية في بلادها في نوفمبر 2020 من جناح نيوزيلندا في إكسبو 2020 دبي-: «أشعر بامتنان لزيارة إكسبو 2020 دبي لأنه يتيح لنيوزيلندا الفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة خاصة في هذا التوقيت من خلال جناحنا الذي يضم العديد من الشركات ذات النشاطات المتنوعة..». وأعربت عن ثقتها بأن هذا الحدث العالمي من شأنه أن يعمّق من علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبشأن الاستراتيجية التي تنتهجها نيوزيلندا لمكافحة جائحة «كوفيد 19» أوضحت وزيرة الخارجية النيوزيلندية التي تزور الدولة أن بلادها تبذل جهوداً كبيرة لكي يصبح الوضع أكثر أماناً، ولتبدأ استئناف الأنشطة الدولية.. وقالت: «لقد تبنينا منهجاً علمياً أولاً وأخيراً لضمان الحفاظ على صحة الشعب وسلامته في مواجهة كورونا».

جدير بالذكر أن الإمارات تعد الشريك التجاري الثاني عشر لنيوزيلندا.. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين في الفترة ما بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2021.. (2.04 مليار دولار أمريكي) مسجلاً ارتفاعاً بنحو 24% حسب بيانات سفارة نيوزيلندا في الدولة.

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