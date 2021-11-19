طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني الأرصاد أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس رطب على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، وصحو إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية والبحر والجزر مع فرصة سقوط أمطار.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم / س والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم غد السبت طقسا رطبا على بعض المناطق الداخلية صباحا - صحوا إلى غائم جزئيا، وقد تظهر بعض السحب الركامية على البحر نهارا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س و البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأحد المقبل رطبا على بعض المناطق الداخلية صباحا صحوا إلى غائم جزئيا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الاثنين القادم رطبا على بعض المناطق الداخلية صباحا صحوا إلى غائم جزئيا وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على أقصى غرب الدولة صباحا صحوا إلى غائم جزئيا.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/ س و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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