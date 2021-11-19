خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس لاتفيا باليوم الوطني لبلاده

المصدر: أبوظبي- وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى اغليس ليفتس رئيس جمهورية لاتفيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الرئيس اغليس ليفتس.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى ارتورز كريشيانس كاوينش رئيس وزراء جمهورية لاتفيا.

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