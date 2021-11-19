هدايا للقادمين من السلطنة عبر منفذ المضيف الحدودي

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم الوطني الـ51 لسلطنة عمان الشقيقة في منفذ المضيف الحدودي لدولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث تم تقديم التهنئة والأوشحة والهدايا للقادمين من سلطنة عمان عبر المنفذ الحدودي بين مدينة العين ومحافظة البريمي.

وهنأت شرطة أبوظبي الأشقاء العُمانيين بمناسبة اليوم الوطني الـ51 للسلطنة، الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام.

وعبّر الأشقاء العمانيون عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه المبادرة، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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