فعاليات وعروض متنوعة في دبي احتفاء باليوم الوطني العماني

المصدر: دبي- وام

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تشارك دبي الأشقاء العمانيين أفراحهم واحتفالاتهم باليوم الوطني الـ 51 لسلطنة عمان، حيث تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات الاحتفالية والأنشطة العائلية والعروض الترويجية المميزة، التي تتضمن تخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية.

وتلتزم الجهات الحكومية والمنشآت الفندقية ومتاجر التجزئة ومناطق الجذب الرئيسية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني العماني بجميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بهذه المناسبة السعيدة نبارك لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة اليوم الوطني الـ 51، حيث شهدت السلطنة مسيرة حافلة بالنهضة في ظل قيادتها الحكيمة، كما أن علاقتنا الأخوية راسخة وممتدة جذورها عبر التاريخ، ونتمنى لأشقائنا في السلطنة الخير والتقدم والازدهار».

وأضاف: إن اليوم الوطني العماني يكتسب أهمية خاصة هذا العام، حيث تواصل سلطنة عمان بنجاح تعافيها من جائحة «كوفيد 19» لتخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل وتحقق المزيد من الإنجازات.

أنشطة

وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على الفعاليات والعروض الترويجية والأنشطة، التي تستضيفها دبي خلال اليوم الوطني لسلطنة عمان، والتي تتضمن احتفالات رسمية بالمناسبة يوم 21 نوفمبر في «قبة الوصل»- المعلم الثقافي في قلب «إكسبو 2020 دبي»- التي ستستضيف عرضاً للموسيقى العمانية التقليدية سيبدأ في تمام الساعة 10:15 صباحاً، ويضم أوركسترا موسيقية إلى جانب مشاركة العديد من الموسيقيين من سلطنة عمان، كما تحتضن منطقة «مرسى دبي» احتفالية مميزة بهذه المناسبة، وذلك يوم 21 الجاري الساعة 2:10 ظهراً بالإضافة إلى احتفال سيقام في فندق «انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي» الساعة 7 مساء.

ورحبت جزيرة «بلوواترز» بالأشقاء العمانيين إلى جانب سكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم في فعالية بأضواء «LED» احتفالاً باليوم الوطني لسلطنة عمان، وأضاء «برواز دبي» و«متحف المستقبل» و«عين دبي» بألوان علم سلطنة عمان، أمس، في تمام الساعة 6 و7 و7:30 مساء على الترتيب.

وتستضيف «ذي بوينت في نخلة جميرا» عرضاً للنافورة الراقصة بمناسبة اليوم الوطني العماني من 18 وحتى 21 نوفمبر في تمام الساعة 8 مساء من كل ليلة، كما قدم «دبي فيستيفال سيتي مول» أمس عرض «تخيل» المصمم خصيصاً لهذه المناسبة على أكبر شاشة عرض خارجي في العالم في تمام الساعة 8 مساء.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الرائعة التي تقدمها مجموعة كبيرة من المتاجر، وتشمل تخفيضات 30 في المائة على منتجات مختارة بالإضافة إلى عروض الفنادق المقدمة بهذه المناسبة للأشقاء العمانيين، وغيرها من العروض لسكان دبي وزوارها.

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