الشيخة فاطمة: أخوة راسخة بين الإمارات وعمان

المصدر: أبوظبي- وام

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 لسلطنة عمان الشقيقة.

وقالت سموها في برقية تهنئة بهذه المناسبة: «يشرفني أن أرفع إلى مقامك وإلى مقام جلالة السلطان أخلص آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات، في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، مجددة لكم التعبير عن اعتزازي بما يجمع بلدينا وشعبينا من أواصر الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل، سائلين الله تعالى أن يُعيدها أعواماً عديدة، وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة والعُمر المديد، وشعبكم الوفي بدوام الرفعة والتقدم».

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