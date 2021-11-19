خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون سلطان عمان باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ51 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى أخيهم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، مشيداً بما حققته سلطنة عمان من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، متمنياً لجلالته موفور الصحة والعافية ولعمان وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في برقيته: «أبارك لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، ولشعب سلطنة عمان الشقيق احتفالهم بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة. الإنجازات والتنمية مستمرة في بلد المحبة والتسامح، كل الأمنيات الطيبة بدوام التطور والازدهار ومواصلة مسيرة النهضة المباركة».

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى السلطان هيثم بن طارق.

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