إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بشارع الحصن في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إنجاز مؤسسة الأشغال إحدى مؤسسات الدائرة، أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار في شارع الحصن، والذي يمتد من تقاطع مركز منار مول وحتى جسر رأس الخيمة.

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه على عدة مراحل لضمان توفير السيولة المرورية وعدم التأثير على حركة سير المركبات في الاتجاهين، حيث بدأ تنفيذ المشروع من الربع الأول من العام الجاري والانتهاء منه في شهر نوفمبر الحالي، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف تعزيز جودة البنية التحتية العصرية التي تتمتع بها الإمارة.

وأضاف: تضمن المشروع تنفيذ أعمال تطوير شبكة صرف مياه الأمطار وتنفيذ فتحات وغرف تفتيش بالإضافة إلى مجار لتصريف مياه الأمطار، وتعمل المؤسسة على إعادة رصف الطريق بالقرب من أبراج جلفار من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي للارتقاء بمستوى الإمارة الحضاري.

وأوضح الحمادي، يأتي المشروع ضمن حزمة مشاريع تنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار بمناطق رأس الخيمة كأحد الحلول في مواجهة تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال في إنشاء شبكتي تصريف مياه الأمطار بمنطقتي المعيريض والحصن، بنظام صرف متكامل ومستدام، لتجميع مياه الأمطار.

وأضاف: بدأت الأعمال بإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بالقرب من جسر كوف روتانا لتحسين الاستدامة البيئية والحد من الخسائر المتكبدة عن هطول الأمطار بكثافة عالية في تلك المنطقة، وبدأت المؤسسة أعمال إنشاء الأنابيب التي ستصرف مياه الأمطار المتجمعة من الشبكة والتي يبلغ قطرها متراً على أن يتم إنشاء الشبكة مع بداية العام القادم 2022 حيث سيقوم فريق المؤسسة بتصميم الشبكة وتنفيذها.

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