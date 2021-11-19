«ورشة حكومة دبي» تستقطب المواهب الوطنية في «معرض الوظائف 2021»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت ورشة حكومة دبي مشاركتها الناجحة في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2021، وذلك ضمن منصة حكومة دبي الموحدة التي ضمّت عدداً من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي المشاركة في إطار حرص الورشة على استقطاب المزيد من المواهب الإماراتية ذات الكفاءة العالية ودعمهم في مسيرتهم المهنية، حيث يعتبر المعرض الذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منصة مثالية رائدة في مجال التوظيف والتدريب والتعليم الموجّه لمواطني دولة الإمارات.

واستعرضت ورشة حكومة دبي مجموعة من الوظائف لديها، كما نظمت العديد من الفعاليات وورش العمل، إضافة إلى المقابلات الوظيفية واستعراض مبادراتها الخاصة بالسعادة، وتقديم عروض تعريفية بالورشة، وخصائصها، وخدماتها ونطاق عملها.

وأكد خالد أحمد الدوبي، مدير إدارة الدعم المؤسسي في ورشة حكومة دبي، أن الورشة ماضية قدماً في مسيرتها نحو التوطين، حيث أصبح الإماراتيون يشغلون 83% من وظائفها الإدارية، في حين أن المناصب القيادية كافة بيد مواطنين، كما أشار إلى مكانة المرأة الإماراتية الراسخة في الورشة، حيث تحتل اليوم 90% من إجمالي عدد الإناث العاملات في الورشة.

وقال الدوبي: وضعت ورشة حكومة دبي استراتيجية بعيدة المدى لتأهيل كفاءات مواطنة في مجال عمل الورشة للمساهمة في بناء الوطن، وذلك بإتاحة فرص تدريبية لطلاب وطالبات الجامعات من التخصصات الفنية، وتصميم خطط تطور وظيفي واضحة وواعدة للراغبين بالعمل في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز