تمديد التسجيل في جائزة دبي للنقل المستدام حتى 9 ديسمبر المقبل

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً عن تمديد فترة التسجيل وتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الثانية عشرة بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة حتى الـ 9 من ديسمبر المقبل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة من داخل الدولة ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتسجيل والمشاركة في منافسات الجائزة.

ويأتي تمديد فترة التسجيل وتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام بدورتها الثانية عشرة تلبية لاهتمام قطاع الأعمال في الدولة والمنطقة في المشاركة في هذه التجربة لإبراز تجاربهم ومبادراتهم في مجال النقل المستدام والمبادرات الأخرى ذات العلاقة. ويهدف تمديد فترة التسجيل إلى إثراء منافسات الجائزة، حيث أنجزت اللجنة جميع المراحل المهمة الخاصة بدراسة طلبات المشاركة وأكملت استعداداتها في سياق التحضيرات لتنظيم جائزة هذا العام بنسختها الثانية عشرة.

وسيستمر تلقي طلبات المشاركة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة في مجتمع الأعمال بالإضافة إلى المدارس والجامعات وجمعيات النفع العام المختلفة في المنطقة، حيث سيكون آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في الجائزة بجميع فئاتها هو الـ 9 ديسمبر المقبل. وستتولى اللجنة التحكيمية للجائزة إجراء عملية التقييم المطلوب للمشاركات على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة بجميع فئاتها في الربع الأول من العام 2022.

ويتم التسجيل في الجائزة بجميع فئاتها باتباع خطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة(www.rta.ae/dast)، الأمر الذي يوفر عاملي الجهد والوقت على المشاركين ويُعزّز من ممارسات الحكومة الذكية ومبادرة التحوّل اللاورقي، التي تحرص حكومة دبي على انتهاجها لتسهيل جميع المعاملات على المتعاملين، مؤسسات وأفرادا والعمل المستمر على إسعادهم.

3 فئات

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي للنقل المستدام في هيئة الطرق والمواصلات كانت قد استحدثت (3) فئات جديدة أُضيفَت إلى قائمة الفئات الخاصة بدءاً من الدورة الثانية عشرة للجائزة، وهي: أفضل شريك في مجال الاستدامة، وأفضل مقاول في مجال الاستدامة وأفضل استشاري في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى الفئات الخاصة الأخرى الموجودة من الدورات السابقة للجائزة وهي: فئة أفضل بحث أكاديمي وتعنى هذه الفئة بالأكاديميين الذين قاموا بأفضل بحث في مجال النقل المستدام، وجميع فئات المجتمع بشرط الالتزام بشروط البحث العلمي المعروفة، فئة أفضل مشروع طلابي وتعنى بأفضل مشروع طلابي في مجال النقل المستدام حيث تستهدف الجائزة مشاريع الطلبة في المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة فيما يخص محاور النقل المستدام، فئة أفضل إعلامي وتعنى باستهداف الإعلاميين الذين قدموا أفضل تغطية للنقل المستدام على مستوى الدولة وأخيراً الجائزة، التي استحدثتها الهيئة في الدورة التاسعة وهي فئة أفضل فريق إعلامي وتعنى باستهداف الفريق الإعلامي الذي قدم أفضل تغطية للنقل المستدام على مستوى الدولة. وتقتصر المشاركة في الفئات الخاصة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

أما الفئات الرئيسة، فقد أضيفت إليها فئة جديدة هي: المدينة المستدامة بالإضافة إلى الفئات الرئيسة الأخرى الموجودة أصلاً من الدورات السابقة للجائزة وهي: فئة إدارة التنقل وتهدف هذه الفئة إلى التركيز على ممارسات ومبادرات مطبقة أسهمت في رفع كفاءة استخدام وسائل النقل بمختلف أنواعها، فئة السلامة للتنقل وتعنى هذه الفئة بالمبادرات والممارسات التي تسهم في رفع مستويات الأمن والسلامة لمستخدمي وسائل النقل المختلفة، فئة الحفاظ على البيئة وتعنى هذه الفئة بأية مبادرة أو ممارسة من شأنها التقليل من التأثير السلبي لوسائل النقل على البيئة بالإضافة إلى فئة المبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله ورعاه لإطلاق مسمى أصحاب الهمم من خلال السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة. الجدير بالذكر أن (الفئات الرئيسة) مفتوحة للمشاركة فيها على مستوى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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