شرطة عجمان تطلق حملة «الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية»

المصدر: عجمان - البيان

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ضمن سلسة جهودها المبذولة لتعزيز الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات الهوائية، أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة مرورية توعوية بعنوان «الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية»، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق، ودعماً لخفض مؤشر وفيات الحوادث لكل مئة ألف من السكان.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحملة تهدف إلى توعية سائقي الدراجات الهوائية بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق ومستخدميه، والوقاية من خطر التعرض للحوادث أو التسبب بها نتيجة لسلوكيات خاطئة من قبل بعض سائقي الدراجات الهوائية مثل قطع الطريق من غير المكان المخصص، والسير بين المركبات على الطرق العامة الأمر الذي قد يتسبب في إرباك حركة السير ووقوع حوادث تعرض حياة السائقين للخطر.

وأضاف أن الحملة تشمل مجموعة من الفعاليات المجتمعية والإعلامية المرورية والتوعوية التي تعزز الحماية والسلامة لسائقي الدراجات، مثل التوعية للالتزام باشتراطات الحماية كاستخدام الخوذة ووسائل حماية الذراعين والركبتين والملابس الفسفورية أثناء القيادة ليلاً، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالسيطرة على الدراجة باستخدام اليدين معاً والسير على الجانب الأيمن من الطريق في اتجاه حركة السير، وإعطاء الإشارة اللازمة قبل الانعطاف، والتأكد من سلامة الدراجة ومكابحها وتوفر العاكسات على العجلات إضافة إلى جرس تنبيه.

وطالب المقدم الفلاسي الدراجين بضرورة الالتزام بالتجاوز الصحيح واستخدام المسارات المخصصة لهم، وعدم الدخول في الطرق التي تتعدى سرعتها المسموح بها للسيارات 60 كم في الساعة، وعدم تمسك سائق الدراجة بالمركبات أو بالدراجات الأخرى، أو استخدام الهاتف أثناء قيادة الدراجات، وعدم حمل أثقال قد تخل توازن الدراجة، مناشداً إلى ضرورة ممارسة هذه الهواية في الأماكن المخصصة لها كالمنتزهات بعيداً عن المناطق المزدحمة، متمنياً السلامة للجميع.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الحرص على القيادة الآمنة في أماكن تواجد مستخدمي الدراجات الهوائية، وإفساح المجال لهم بالعبور الآمن والسير في المسارات المخصصة لهم، وخفض السرعة أثناء مرورهم على الطريق.

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