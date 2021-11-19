شرطة دبي تنظم ملتقى نجوم الخدمة الثالث

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، ملتقى نجوم الخدمة الثالث لعام 2021، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط وصف الضباط ونجوم الخدمة من عسكريين ومدنيين، بهدف استعراض ومناقشة أبرز النتائج لدراسات مسوحات المتسوق السري، وتحفيز المتميزين من مراكز إسعاد المتعاملين.

وأشاد اللواء العبيدلي بجهود مديري المراكز ومقدمي الخدمة في مراكز إسعاد المتعاملين والخدمات الاستباقية، ومساعيهم المستمرة لتحقيق أعلى النتائج في مسوحات المتسوق السري، حرصاً على إسعاد المتعاملين، وهو ما أثمر عن فوز شرطة دبي بالمركز الأول في دراسات رأي المتعاملين على مستوى الدوائر الحكومية بإمارة دبي في عام 2020، مؤكداً حرص شرطة دبي بتوجيهات ومتابعة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الارتقاء بمنظومة العمل والمساهمة في رفع مؤشرات السعادة، بما يعكس السمعة المتميزة لشرطة دبي كمؤسسة أمنية خدمية ومجتمعية.

وقال اللواء العبيدلي إن الملتقى يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون شعب الإمارات الأسعد في العالم، والسعي لتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات بمستوى سبع نجوم وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، ودعم التوجهات الحكومية بما يحقق للدولة والإمارة ميزة تنافسية ومكانة رائدة.

وأكد على أهمية مشاركة الجميع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال العمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بمستوى العمل وتطوير الخدمات إلى تقدمها شرطة دبي للمتعاملين، داعياً جميع الموظفين إلى جعل التميز وتطوير الأداء نهجاً يومياً في عملهم، والعمل على تطبيقه في كافة المشاريع والمبادرات التي تنفذها شرطة دبي، في إطار سعيها إلى تجسيد رؤيتها وتحقيق رسالتها في المساهمة بفعالية في تحقيق الأجندة الوطنية واستشراف المستقبل ومواكبة التطورات وصولاً إلى رؤية الإمارات 2071.

نتائج

وخلال الملتقى، استعرض المقدم ماجد البردان، مدير إدارة إسعاد المتعاملين والخدمات الاستباقية، في الإدارة العامة للتميز والريادة، نتائج مسوحات المتعامل السري، وأبرز الملاحظات، والمقترحات التطويرية، واستمع إلى اقتراحات الحضور بشأن تطوير أساليب العمل والخروج بتوصيات ذات العلاقة.

وفي الختام، كرم اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، على الدعم التقني للمراكز الذكية والتقليدية، كما كرم مديري مراكز الشرطة الحاصلة على المراكز الأولى في نتائج دراسات مسوحات المتسوق السري، ونجوم الخدمة المتميزين، ثم التقط الصور التذكارية.

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