عبد الله المري يشهد ختام دورة الكمائن والمداھمات للعنصر النسائي

المصدر: دبي- البيان

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أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العامة لشرطة دبي، بخريجات دورة الكمائن والمداهمات التأسيسية للعنصر النسائي، والتي شهد ختام فعالياتها، بإدارة تدريب عمليات الشرطة بالروية، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد حموده بالسويدا العامري نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد محمد عتيق ثاني من الإدارة العامة للتدريب، والعقيد مروان محمد سنكل مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، بمشاركة 20 من مرتب العنصر النسائي من الإدارة العامة لأمن المطارات.

شملت الدورة التي استمرت قرابة الشهرين، محاضرات أمنية وانضباطية، وتدريبات ميدانية، منها كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، وعمليات الاقتحام والمداهمة، والرماية التأسيسية والتكتيكية، وعمليات الإنزال، وفك وتركيب الأسلحة، بالإضافة إلى تدريبات اللياقة والمحاضرات التوعوية في مجال العمل، وذلك بهدف رفع قدرات العناصر في مجال التدخل السريع بكفاءة عالية واقتدار.

وتأتي هذه الدورة، ضمن خطط الإدارة العامة لأمن المطارات، لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات الأمنية، والارتقاء بمستوى قدراتها وتجهيزاتها، واتخاذ الخطوات الاستباقية في تعاملها مع كافة الأزمات والأحداث المتوقعة في مطارات دبي، والمساهمة في تأمين قطاع الطيران المدني بشكل عام.

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