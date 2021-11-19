حاكم الشارقة يطلع على البرامج المستقبلية لوزارة العدل

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في قصر البديع، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل.

وتناول اللقاء الحديث حول العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بسير العمل في وزارة العدل، واستراتيجيتها العامة لتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع في كافة المجالات القضائية والقانونية.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل من معالي وزير العدل حول أهداف وخطط الوزارة في مجالات القوانين والتشريعات وتطويرها بما يتماشى مع أهمية دورها في صون حقوق كافة الأفراد، وتعزيز الاهتمام بالقضاء وتوفير كل ما يدعم رسالة العدل في المجتمع، وتعزيز استقراره، عبر الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء على برامج وأنشطة وزارة العدل المستقبلية، والجهود التي تبذلها للارتقاء بخدماتها، وسعيها لترسيخ العدالة وتحقيق سيادة القانون، وذلك ضمن بيئة أعمال حديثة ومبتكرة تعمل على تسهيل وتوفير كل ما يحقق خدمة مصالح المتعاملين.

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