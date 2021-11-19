أنور قرقاش يبحث ومسؤول أوروبي قضايا إقليمية ودولية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أمس إنريكي مورا نائب الأمين العام والمدير السياسي لهيئة الشؤون الخارجية الأوروبية والمفاوض الرئيس للمحادثات النووية مع إيران.

وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، ويعزز من استقرار المنطقة وازدهارها.

وبحث اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، والعلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية بالاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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