«الهلال الأحمر» تواصل تقديم المساعدات الإغاثية للمتأثرين من الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

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واصلت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الإغاثية للمتأثرين من الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا، حيث وصلت إلى العاصمة أديس أبابا شحنة جديدة من المساعدات الإماراتية، تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية والملابس المتنوعة، تستفيد منها آلاف الأسر النازحة والمتضررة في عدد من الأقاليم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن هذه الشحنة من المساعدات تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية التي تضطلع بها الدولة في إثيوبيا، بناء على مقتضيات الظروف التي تعيشها الأسر الإثيوبية المتضررة من الأحداث التي تشهدها بلادهم، خاصة النساء والأطفال، لذلك تم تخصيص جانب كبير منها لتوفير احتياجاتهم الراهنة وتلبية مستلزماتهم الضرورية.

مساندة

وقال الفلاحي: إن الإمارات ظلت على الدوام بجانب الشعب الإثيوبي داعمة ومؤازرة لقضاياه الإنسانية، ومساندة لأصحاب الحاجات والشرائح الضعيفة، مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر تولي برامجها الموجهة لإثيوبيا اهتماماً كبيراً، وتعمل دائماً على تعزيز وجودها هناك التزاما بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الإثيوبي، والعمل على تحسين ظروف المتأثرين من الكوارث وتقديم العون لهم.

وأضاف: «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تواصل دائم مع الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا، وتسهم في الجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من وطأة المعاناة الناجمة عن تداعيات الأوضاع هناك».

وأكد الفلاحي أن الهيئة لن تدخر وسعاً في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية للمتأثرين والنازحين بصورة خاصة.

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