القائد العام لشرطة أبوظبي: رؤية القيادة عززت صدارة الدولة أمنياً

المصدر: أبوظبي- البيان

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ثمن اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي أثمرت عن تحقيق إنجاز متفرد جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة بحصولها على المركز الأول في تجوال السكان ليلاً بمفردهم، والمركز الثاني عالمياً لأكثر البلدان أماناً وفقاً لنتائج تقرير جالوب للأمن والنظام 2021.

وأوضح أن الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة تضعها في مواقع ريادية جديدة على الخارطة العالمية، وهي تمضي بخطوات واثقة في مسيرتها نحو الخمسين عاماً المقبلة، محققة منجزات عملاقة تعود بالخير والازدهار على كل من يعيش على أرض الإمارات.

وأشاد بالتنسيق والتعاون المشترك بين القيادات العامة للشرطة في الدولة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات ريادية دولية على الصعيد الأمني، لافتاً إلى ما حققته الدولة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية في ظل مسيرة الخير والعطاء، التي تكللت بتسجيل اسم دولة الإمارات بحروف مضيئة على كافة الصعد.

وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمختلف أجهزتها بتعزيز التعاون المستمر مع القيادات الشرطية وكافة الشركاء لتحقيق مستويات متقدمة ومتطورة في مسيرة الأمن والأمان وتبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات متميزة وطموحة، وتقديم خدمات عصرية ذات جودة عالية تسعد المجتمع، وتعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد أنه ليس بغريب على بلادنا أن تحقق هذه النتائج الإيجابية المتقدمة دولياً، والتي توضح مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أفضل المقومات لتعزيز مسيرة الأمن والأمان، مما يجعل سكان الدولة ينعمون بالأمن والطمأنينة بفضل ما يتمتع به الوطن من معايير أمان دولية راقية ومتفردة.

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