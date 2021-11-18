احتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحتفل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE بأبوظبي، بالأسبوع العالمي للتوعية بشأن مضادات الميكروبات ابتداء من 18 وحتى 24 نوفمبر من كل عام، وذلك تحت شعار «نشر الوعي لوقف ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)».

وتأتي هذه الاحتفالية تماشياً مع الاستراتيجيات والخطط العالمية المعتمدة من قبل المنظمات العالمية الثلاث (المنظمة العالمية للصحة الحيوانيةOIE ومنظمتي الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)) حول مخاطر مقاومة الميكروبات لمضاداتها، وذلك ضمن مبدأ الصحة الواحدة وزيادة الوعي في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات.

كما تأتي هذه الفعالية للتعريف بما يسببه الاستخدام المفرط وغير الرشيد لهذه المواد الدوائية الهامة في إضعاف فعالية الأثر المنشود لاستخدامها في الأغراض العلاجية، حيث فاقم الازدياد المطرد للتبادل التجاري في الحيوانات ومنتجاتها، ونمو حركة السياحة والسفر حول العالم، الذي شهدته العقود الأخيرة، ظهور البكتيريا المقاومة التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الميكروبية، مما شكل تهديداً للسيطرة على الأمراض في جميع أنحاء العالم، وينذر بعواقب اقتصادية وخيمة في المستقبل.

ويتضمن برنامج الفعالية عدة أنشطة توعوية متكاملة، بهدف التوعية والتقيد بقواعد الاستخدام الأمثل للمضادات الميكروبية، من خلال بث رسائل وأفلام توعوية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومحاضرات توعوية عن قواعد الاستخدام الرشيد لتلك المستحضرات، التي يجب أن تقتصر على الأغراض العلاجية، وبإشراف الأطباء البيطريين والفنيين المختصين.

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