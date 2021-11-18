محمد بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2021

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معرض دبي للطيران 2021 في ختام دورته السابعة عشرة.

وتجول سموه - يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - في عدد من المنصات الوطنية والأجنبية المشاركة والمساحات الخارجية المخصصة للعرض .. وتبادل سموه أطراف الحديث مع المشاركين حول أبرز ابتكاراتهم وآخر التطورات في عالم صناعة الطيران.

وشملت جولة سموه في الساحات الخارجية للمعرض منصات مجموعة "إيدج" الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والتي تعرض مجموعة من المشاريع المطورة في مجال الطائرات دون طيار وغيرها من الصناعات الحديثة، كما زار سموه المنصة الروسية التي تعرض خلالها أحدث مقاتلاتها "Checkmate" ذات المحرك الواحد من الجيل الخامس وذلك للمرة الأولى التي تعرضها في الخارج.

كما شملت الجولة شركة "كالدس" الإماراتية لتطوير وتصنيع التقنيات الدفاعية وشركة "امبراير" البرازيلية متعددة المجالات في صناعة الطيران، والتي تنتج طائرات تجارية وعسكرية وطائرات رجال الأعمال إضافة إلى تقديمها خدمات جوية.

وزار سموه جناح "إيدج" الداخلي واطلع على أحدث الطائرات دون طيار إضافة إلى جناح صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية ــ الذراع الاستثماري لشركة توازن القابضة ــ واستمع إلى شرح قدمه عبدالله ناصر الجعبري الرئيس التنفيذي للصندوق حول الطائرة العمودية ( VRT500) وطائرة ( VRT300 ) المسيرة غير المأهولة اللتين تطورهما شركة إيروتير التابعة للصندوق .. كما اطلع سموه على آخر المستجدات المتعلقة بتجهيز مصنع تابع للشركة في جمهورية إيطاليا.

وأعرب سموه في ختام جولته في المعرض عن شكره وتقديره للمشاركين والعارضين وجميع الجهود المخلصة التي أسهمت في إنجاح تنظيم دورة معرض دبي للطيران 2021 والذي يواصل ترسيخ مكانته كونه أحد أهم معارض الطيران في العالم مما يعزز مكانة دولة الإمارات وثقة العالم في قدرتها على إدارة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية بكفاءة واقتدار ..متمنيا سموه مزيدا من النجاح والتميز للمعرض في دوراته المقبلة.

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