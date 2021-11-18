محمد بن راشد: اسم الإمارات ودبي يقترن دائماً بالتميز والإبداع في العمل

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن برنامج دبي للتميز الحكومي وعلى مدار 24 عاما، أرسى معايير التميز في العمل الحكومي وفق أسس علمية مبتكرة، واضطلع بدور بارز في تعزيز ثقافة الجودة وبناء القدرات الممكنة للارتقاء بحكومة دبي نحو آفاق ريادية ودفع مسيرتها في تصدر مؤشرات التنافسية العالمية كافة.

وقال سموه: "الابتكار في العمل الحكومي هو المحرك لقاطرة المستقبل... واسم الإمارات ودبي يقترن دائما بالتميز والإبداع في العمل... قطعنا الكثير في مسيرتنا وأمامنا المزيد لتغيير المفاهيم التقليدية في أنماط العمل الحكومي".

و أضاف سموه: "أثبتت الفترة الماضية كفاءة جهازنا الحكومي ومرونته في التعامل مع المتغيرات من حولنا، عبر ابتكار منهجيات وآليات تلبي المتطلبات المرحلية وتعزز جاهزيتنا للاستجابة السريعة لتحديات المستقبل... ولعل لقاءنا اليوم يؤكد عزيمتنا على الحفاظ على نهج التميز والريادة والابتكار والمضي قدما نحو مستقبل مشرق تتوالى فيه الفرص الجديدة والخلاقة تباعا".

جاء ذلك خلال تكريم سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.. المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي بناء على نتائج الدورة التقييمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي والفئات المتنوعة على المستوى المؤسسي والوظيفي.

وهنأ سموه الفائزين بجوائز البرنامج مؤكدا أنهم قدوة ونموذج يحتذى في تحقيق التميز، ودعاهم إلى نشر ثقافة التميز والابتكار في العمل بين زملائهم لتتوسع رقعة التميز في مختلف الميادين.

وقال سموه : " نحتفي بكم اليوم كنماذج إيجابية مؤثرة، ووصولكم لهذه المنصة خير حافز لزملائكم للارتقاء بمعاييرهم في جودة الأداء .. أشكركم على همتكم وعطائكم لتحقيق رفعة الوطن والحفاظ على تميزه .. أنتم الركيزة التي نبني عليها مستقبلنا، وبكم ستبقى حكومة دبي منارة التميز والإبداع.. كما أود أن أشكركم على تبنيكم لمنهج التميز وحرصكم على المساهمة في تحقيق الريادة لدبي".

حضر حفل التكريم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة ومدراء الدوائر والجهات الحكومية المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن حفل برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2021 هو الجزء الخاص بالتكريم في الدورة التقييمية 2021 و التي هي امتداد للدورة التقييمية 2020 التي بدأت في شهر يناير وقد تم الانتهاء حينها من تقييم أوسمة دبي للتميز الحكومي و الفئات المتغيرة.

وكان من أبرز التحديثات في هذه الدورة إلغاء مرحلة المقابلات الشخصية و القوائم المختصرة للمرشحين و تنفيذ زيارات ميدانية للجميع وذلك لمنح جميع المرشحين فرصا متكافئة لإبراز تميزهم وابتكارهم .

ويعد هذا الحفل الأول بعد التعديلات في آلية التقييم والتكريم في برنامج دبي للتميز الحكومي التي تم اعتمادها في سبتمبر 2019 والتي تتضمن ثلاثة مستويات (النخبة والتميز والأساسي) وذلك بالتواؤم مع منظومة التميز الحكومي الإماراتية.

وتم خلال الحفل الإعلان عن نتائج الدورة التقييمية 2021، التي تتضمن الجهات الحكومية التي حافظت على مستوى النخبة، والجهات الحكومية التي ارتقت إلى مستوى النخبة من مستوى التميز ، والجهات الحكومية التي ارتقت إلى مستوى التميز من المستوى الأساسي.

كما تم الإعلان عن الجهة الفائزة بفئة الجهة الحكومية الرائدة وهي الفئة الأكبر من فئات منظومة التميز الحكومي بدبي، وكذلك الجهات الفائزة بفئات أفضل تحقيق لخطة دبي 2021، وأفضل جهة في مجال الابتكار وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات وأفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية وأفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة وأسعد بيئة عمل.

وشهد الحفل الكشف عن الفئات التي تم تقييمها في عام 2020، وهي أوسمة دبي للتميز الحكومي: وسام دبي للموظف الشاب، ووسام دبي لموظف سعادة المتعاملين، ووسام دبي للموظف الإداري، ووسام دبي للموظف الميداني، ووسام دبي للموظف المتخصص، ووسام دبي للموظف المبتكر، ووسام دبي للموظف الإشرافي، ووسام دبي لمساعد المير العام- المدير التنفيذي، والفئات المتغيرة: أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم وأفضل جهة في مجال التوطين.



فقد نال وسام دبى للموظف المبتكر بسام حسن محبوب من هيئة الصحة بدبي .. و وسام دبي للموظف الإشرافي أحمد عبيد المهيري من القيادة العامة لشرطة دبي و وسام دبى للموظف الشاب عائشة محمد الرميثي من هيئة كهرباء ومياه دبي و وسام دبى لموظف سعادة المتعاملين راشد محمد كرمستجي من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي و وسام دبي للموظف الميداني هيفاء عبدالله آل علي من هيئة الطرق والمواصلات و وسام دبى للموظف الإداري زينب علي البلوشي من محاكم دبي و وسام دبى للموظف المتخصص عائشة عبدالله النعيمي من هيئة كهرباء ومياه دبي و وسام دبى لمساعد المدير العام/المدير التنفيذي ساعد محمد العوضي من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي .

وفيما يخص الجوائز .. جوائز الفئات المتغيرة - جائزة أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم كانت من نصيب القيادة العامة لشرطة دبي و جائزة فئة أفضل جهة في مجال التوطين حصلت عليها هيئة كهرباء ومياه دبي .



وفيما يتعلق بجوائز فئات الجهة الحكومية الرائدة وجوائز الفئات التابعة لها على مستوى المعايير الرئيسية جاءت كالتالي ..



- فئة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات: مطارات دبي.

- فئة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية: النيابة العامة.

- فئة أسعد بيئة عمل: محاكم دبي.



أما فئة أفضل جهة في تحقيق خطة 2021، وفئة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة وفئة أفضل جهة في مجال الابتكار، والجائزة الكبرى ضمن جوائز منظومة التميز الحكومي جائزة الجهة الحكومية الرائدة فقد فازت بكل هذه الفئات وارتقت إلى مستوى النخبة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي .



جائزة النخبة.. مجموعة الجهات الحكومية التي حصدت 600 نقطة فأكثر محققة مستويات الريادة العالمية، محافظة على مواقعها كنخبة حكومة دبي وهم (دون ترتيب):.



- هيئة الطرق والمواصلات.

- جمارك دبي.

- القيادة العامة لشرطة دبي.

- هيئة كهرباء ومياه دبي .

الجنود المجهولون هم..

مال الله عبد الله الحمادي - القيادة العامة لشرطة دبي.

حبيب ياسين بلوشي - مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

حياة حسن الجابر - النيابة العامة.

أحمد محمد محمد - الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي.

يوسف محمد سلطان - مركز دبي للإحصاء.

أحمد محمد الهاشمي - دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري.

عبدالله حسن البشر - هيئة الصحة بدبي.

علي حسن البلوشي - هيئة الطرق والمواصلات.

علي عبدالكريم عبد الله - جمارك دبي.

رمضان حسن روباري - دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

محمد حسن عبد الله البلوشي - هيئة الثقافة والفنون في دبي.

حسين شاهي طاهري - دائرة المالية.

عبدالحق نور أحمد - بلدية دبي.

أحمد بطي بن عاشور - مطارات دبي.

جدير بالذكر أن نتائج التقييم تضمنت ارتقاء 6 جهات حكومية من المستوى الأساسي لمستوى التميز بتحقيقهم علامات 450 نقطة فأعلى وهم: - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري .

- مركز دبي للإحصاء .

- مؤسسة دبي لخمات الإسعاف .

- هيئة دبي للطيران المدني.

- مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

- دائرة المالية .

التكريم الخاص:.

- اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي - للإدارة الاستثنائية للتعامل مع أزمة كوفيد-19 وتجاوز تبعاتها والعودة للحياة الطبيعية في فترة قياسية.

- مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي - لإخلاص أعضاء الفريق وتفانيهم في المساهمة لتحقيق التوازن بين صحة الأفراد ومناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، خلال جائحة كوفيد كورونا.

- معالي ريم الهاشمي - لجهودها الحثيثة على مدار 8 سنوات لاستضافة الحدث الأروع في العالم إكسبو 2020 دبي.

- سعادة سامي القمزي - لجهوده ومساهماته في دعم التنمية الاقتصادية في دبي خلال عمله في حكومة دبي.

- سعادة عبدالله الشيباني - لإخلاصه وتفانيه في العمل الحكومي بدبي لسنوات طويلة.

- الدكتور أحمد النصيرات - لجهوده الحثيثة في تعزيز مفهوم التميز في حكومة دبي.

- البروفسيور محمد زائيري رحمه الله رئيس لجنة التحكيم في جائزة البرنامج -لبصمته الخالدة في مجال التميز والجودة على مستوى العالم ، واستلم الجائزة ابنه الدكتور عادل زائيري.

ويحظى حفل توزيع جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي يحرص على ذلك منذ تأسيس البرنامج عام 1997 لتكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي، بناء على نتائج الدورة التقييمية للبرنامج والفئات المتنوعة على المستوى المؤسسي والوظيفي.

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