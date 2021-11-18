سعيد الطاير: فوز "ديوا" بهذه الجوائز دليل على سيرنا في الطريق الصحيح

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على الدعم المستمر لمسيرة التميز والريادة في الدوائر والجهات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية، حتى باتت حكومة دبي مرجعاً للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتوفير أفضل الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين وتتخطى توقعاتهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نفتخر بفوز هيئة كهرباء ومياه دبي بخمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021، بما في ذلك جائزة النخبة. ويؤكد فوز الهيئة بهذه الجوائز أننا نسير في الطريق الصحيح لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة، وقد نجحنا في مأسسة ثقافة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام".

وأشاد معالي سعيد الطاير ببرنامج دبي للتميز الحكومي، مؤكداً أنه أسهم في تحفيز التنافس الإيجابي البناء بين المؤسسات الحكومية وتشجيعها على تبني التميز والإبداع للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية، كما توجه بالشكر لجميع موظفي الهيئة على جهودهم المستمرة التي أسهمت في فوز الهيئة بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز