هزاع بن زايد: إسعاد المجتمع أولوية استراتيجية لدى القيادة الرشيدة

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن إسعاد المجتمع والسكان من مواطنين ومقيمين يعد أولوية قصوى لدى القيادة الحكيمة و الارتقاء بجودة الحياة هدف استراتيجي وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كل سبل الحياة الكريمة والخدمات الراقية للسكان.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه إلى مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة التابع لبلدية مدينة أبوظبي و اطلع فيها سموه على مستجدات مشاريع التواجد البلدي والخطط المستقبلية.

كان في استقبال سموه.. الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومحمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وسيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي .

و شاهد سموه عرضا تقديميا حول أهم إنجازات مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة والمشاريع المطروحة وأهداف المركز وخططه المستقبلية.

و أكد سموه أن تفعيل مسرعات العمل، والمثابرة في الارتقاء بالخدمات ينعكس إيجابا على سعادة المجتمع ورفاهيته وقال : " نتطلع إلى أن يكون "التواجد البلدي" منصة راقية الخدمات تساهم في تحسين مستوى الحياة وتوفير جميع متطلبات الرفاهية والعيش الكريم و الخدمات الحضرية.

على الصعيد ذاته شهدت الزيارة عرض مراحل تنفيذ مشاريع التواجد البلدي، والتحديات والإنجازات على هذا الصعيد ووجه سموه بأهمية بذل كل الطاقات التي من شأنها إنجاح هذا التوجه كونه يمثل أرضية خصبة ومنطلقا حقيقيا في مجال ابتكار ممارسات ووسائل إبداعية في التواصل مع المجتمع وخدمته.

وتضمنت الزيارة أيضا الاطلاع على العديد من محاور عمل "التواجد البلدي" ومنها الإطار العام للمدينة النموذجية، الرقابة الموحدة، حوكمة الأداء، القطاع المجتمعي، المقترحات التطويرية للأراضي المجتمعية، ومشاريع البنية التحتية.

وفي ختام الزيارة وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد جميع العاملين في مركز التواجد البلدي إلى أهمية الارتقاء المستمر بالخدمات العامة المقدمة إلى المجتمع وإيجاد البدائل الناجحة، والأفكار الإبداعية التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة و المساهمة في انتعاش المدينة وتطورها وازدهاره.

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