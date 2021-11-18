جمارك دبي تتوج بجائزة «النخبة» و«الجندي المجهول»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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توجت جمارك دبي بجائزتين ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي «النخبة» و«الجندي المجهول»، وأكد أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، تعليقاً على الإنجاز، أن حفاظ جمارك دبي على مستوى النخبة ضمن نتائج الدورة التقييمية 2021، لبرنامج دبي للتميز الحكومي، يتوج جهود الدائرة في تبني أفضل الممارسات للارتقاء بالخدمات الحكومية ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وبما يتماشى مع رؤية دبي وتصوراتها للمستقبل، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، معرباً عن سعادته بحضور جمارك دبي في قائمة النخبة ضمن تقييم الدورة الأكبر في تاريخ البرنامج، والتي شارك فيها 132 مقيماً وخبيراً عالمياً ومحلياً لتقييم 31 جهة حكومية.

وأضاف: «شكلت الفئات الجديدة للبرنامج حافزاً قوياً للجهات الحكومية للسعي لتحقيق التقدم والإنجاز، وذلك للحفاظ على المستوى المتقدم أو الارتقاء للمستوى الأعلى، ويعد مستوى النخبة للجهات التي تحقق أكثر من 600 نقطة في الدورة التقييمية السابقة، ونحن فخورون بالوصول إلى هذا المستوى والحفاظ عليه، ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة، حيث نعمل في جمارك دبي على وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة التنفيذ ثم تقييم الإنجازات والنتائج وفق المعايير ومؤشرات الأداء العالمية، وفي هذا الإطار أطلقت جمارك دبي خطتها الاستراتيجية الطموحة 2021-2026 وحددنا 9 أهداف رئيسية من أجل الوصول إلى 4 غايات أساسية لتطوير عملنا خلال هذه الفترة».

وأشار إلى أن جهود فرق العمل والموظفين في جمارك دبي، أسهمت بشكل مباشر في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل إنجازات الدائرة، حيث حصدت جمارك دبي خلال العام الجاري العديد من الجوائز العالمية، الإقليمية، والمحلية، ونالت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط عن فئة «المؤسسة الأكثر ابتكاراً»، لتصبح أول مؤسسة حكومية في الإمارات تنال هذا التصنيف الرفيع، وصنفت الدائرة ضمن قائمة العشر الأوائل لأفضل بيئات العمل في الشرق الأوسط 2021، كما أضافت الدائرة إنجازاً عالمياً جديداً في مجال الابتكار واستطاعت الحصول على «المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني من منظمة الأفكار البريطانية»، وعززت الدائرة هذا الإنجاز بفوزها بفكرة العام الكبرى وتسع جوائز دولية جديدة من منظمة الأفكار الأمريكية 2021.

وأكد مصبح أهمية التعاون بين جمارك دبي وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يخدم الأهداف المرجوة لحكومة دبي، وننتهز هذه الفرصة لنتوجه بالشكر للقائمين على البرنامج، ودوره في تشجيع المؤسسات الحكومية على تبني الإبداع والابتكار للارتقاء بالعمل الحكومي ونعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة ريادة دبي وترسيخ موقعها العالمي.

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