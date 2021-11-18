المري لـ"البيان": الجوائز الخمس ثمرة قاعدة تميز جيدة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب النصيب الأكبر من الجوائز المؤسسية من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، حيث حصدت 5 جوائز، وهي: المركز الأول في فئة الجهة الحكومية الرائدة، والمركز الأول في فئة خطة دبي 2021، والمركز الأول لأفضل جهة في مجال الابتكار، والمركز الأول لأفضل جهة في الكفاءة والحوكمة، إضافة إلى صعودها إلى فئة النخبة.

ومن جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري في تصريح خاص لـ"البيان"، إن هذه النتائج المتميزة هي نتاج عمل سنوات، فقد صبرنا مع فريق العمل وأسسنا قاعدة تميز جيدة، ونحن نحصد ثمار ذلك اليوم، وهذا ليس بغريب على إقامة دبي.

وأضاف المري: سنواصل هذا العمل الذي يأتي نتيجة لدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، متوجهاً بالشكر للقائمين على برنامج دبي للتميز الحكومي.

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